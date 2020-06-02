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Эксперты спрогнозировали рост курса доллара к концу года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Курс американской валюты к концу 2020 года может вырасти более чем до 70 рублей за доллар, а если к этому добавится слишком медленное восстановление экономики, то и 90–100 рублей. Об этом «Известиям» рассказал главный аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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По его словам, вполне реален сценарий, что нефть будет дешеветь. В этой ситуации российский бюджет будет ждать сильный дефицит.

Укрепление рубля, которое произошло в последние дни, — это итог трехмесячной работы Центрального банка России, который снизил ключевую ставку и провел валютные интервенции, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он подчеркнул, что именно это помогло российской валюте удержаться от скатывания в диапазон 85–90 рублей за доллар и 100 — к евро.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков высказал мнение, что дальнейшее укрепление рубля возможно только в том случае, если нефть будет стоить $50–60, а мировая экономика быстро восстановится после коронавирусного шока. На данный момент баррель Brent торгуется примерно по $39.

Наращивание производства нефти может привести к очередному падению котировок до уровней ниже $30 за баррель. Продление же соглашения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ (предусмотренное на май и июнь) до осени может вызвать рост цен на нефть до отметок $40–43 за баррель.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Американские гонки: эксперты спрогнозировали от 60 до 100 руб./$ к концу года

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