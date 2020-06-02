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Рубль отыграл все потери после распада прежней сделки ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рубль отыграл все потери после распада сделки ОПЕК+ 6 марта: курс доллара 2 июня опускался ниже 68,595 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 13:19 мск вторника снижался на 61 копейку — до 68,61 рубля и уже опускался до 68,57 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 76,68 рубля.

Августовский фьючерс на нефть Brent растет на 2,71% — до $39,36 за баррель и уже поднимался до $39,55 — максимума с 6 марта. В то же время, чтобы отыграть все потери после распада сделки ОПЕК+, необходимо преодолеть отметку в $45,18 за баррель.

На открытии торгов Мосбиржи 1 июня курс американской валюты не превышал отметку в 70 рублей. В понедельник вечером рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

В ближайшее время стоимость рубля будет зависеть от стоимости нефти — такое мнение в интервью «Известиям» высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев 26 мая. Аналитик дал прогноз на курсы, отметив, что на сегодняшний день котировки растут и тренд пока продолжается.

20 мая в Министерстве энергетики России заявили о восстановлении спроса на нефть в мире в мае на 20%. Эксперты указали, что на рост мировых котировок нефти положительно повлияли вступление в силу нового соглашения ОПЕК+ и дополнительное сокращение добычи ближневосточными поставщиками.

1 мая в силу вступила новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки.

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