Прямой эфир

Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с начала марта

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи во вторник, 2 июня, опустился ниже 69 рублей. Это произошло впервые с 6 марта.

Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей
При этом России практически не пришлось сокращать резервы

К 10:10 мск американская валюта потеряла 1,04 рубля по отношению к уровню вчерашнего закрытия. Ее стоимость составила 69,71 рубля.

Евро также показал снижение. «Европеец» достиг отметки в 77,63 рубля. Накануне в это же время он торговался по 78,54 рубля.

Вместе с этим августовский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE утром во вторник торгуется по $38,76 за баррель, показывая рост почти в 1,5% .

На открытии торгов Мосбиржи накануне курс американской валюты не превышал отметку в 70 рублей. В понедельник вечером рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

В ближайшее время стоимость рубля будет зависеть от стоимости нефти, такое мнение в интервью «Известиям» высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев 26 мая. Аналитик дал прогноз на курсы, отметив, что на сегодняшний день котировки растут и тренд пока продолжается. Стоимость российской валюты будет находиться в диапазоне 71–73 в паре с долларом.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в беседе с журналистами «Известий» не исключил и более сильное укрепление курса рубля до отметки $68 и €75.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин 19 мая был уверен, что волна укрепления рубля на исходе и курс доллара США вряд ли опустится ниже 71,5 рубля в ближайшей перспективе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экономист объяснил закупку банками валюты и дал прогноз на курсы доллара и евро
Эксперт спрогнозировал корректировку курса рубля к лету
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020