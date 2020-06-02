Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с начала марта

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи во вторник, 2 июня, опустился ниже 69 рублей. Это произошло впервые с 6 марта.

К 10:10 мск американская валюта потеряла 1,04 рубля по отношению к уровню вчерашнего закрытия. Ее стоимость составила 69,71 рубля.

Евро также показал снижение. «Европеец» достиг отметки в 77,63 рубля. Накануне в это же время он торговался по 78,54 рубля.

Вместе с этим августовский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE утром во вторник торгуется по $38,76 за баррель, показывая рост почти в 1,5% .

На открытии торгов Мосбиржи накануне курс американской валюты не превышал отметку в 70 рублей. В понедельник вечером рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

В ближайшее время стоимость рубля будет зависеть от стоимости нефти, такое мнение в интервью «Известиям» высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев 26 мая. Аналитик дал прогноз на курсы, отметив, что на сегодняшний день котировки растут и тренд пока продолжается. Стоимость российской валюты будет находиться в диапазоне 71–73 в паре с долларом.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в беседе с журналистами «Известий» не исключил и более сильное укрепление курса рубля до отметки $68 и €75.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин 19 мая был уверен, что волна укрепления рубля на исходе и курс доллара США вряд ли опустится ниже 71,5 рубля в ближайшей перспективе.