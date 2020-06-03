Возврат нормальности: нефть собирается удержаться около $40

Мировые цены на нефть оправились после шока марта-апреля и в последние две недели частично вернули утраченные позиции. Уже почти 20 дней черное золото держится выше отметки в $30 за баррель, что для большинства нефтедобывающих держав далеко не идеально, но хотя бы терпимо. Тем не менее и такие цены могут не продержаться долго, особенно, если производители не смогут вновь договориться об ограничении добычи. Эксперты считают, что такая угроза преувеличена, хотя и ее вероятность не является нулевой. С другой стороны, поводов ждать возвращения цен к показателям до эпидемии пока тоже не приходится.Подробности — в материале «Известий».

В четверг, 4 июня, может состояться виртуальная встреча в рамках ОПЕК+. Стороны собираются продлить достигнутое в начале апреля соглашение еще на три месяца (нынешнее истекает в конце июня). Одни только упоминания о близости встречи взбодрили инвесторов на мировых биржах — марка Brent вплотную приблизилась к отметке в $40, а американская WTI повысилась на доллар — до $36 за бочку. В целом после катастрофического начала весны нефтяной рынок начинает оживать и направление движения — почти исключительно вверх.

Нефть_1 Железнодорожные цистерны с нефтью на сортировочной станции в Омске Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Сложно сказать, насколько обоснованным было падение цен в марте. Хотя фундаментальные факторы несомненно должны были ослабить нефть, роль спекулятивных инвесторов в слишком сильном ее обвале тоже недооценивать нельзя. Как бы то ни было, но падение почти до $10 за баррель серьезно испугало производителей и вынудило их немедленно сесть за стол переговоров.

Вcе участвующие в соглашении стороны стороны усердно выполняли взятые на себя обязательства. По данным на середину мая, производители, присоединившиеся к договоренностям, сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Масштаб сокращений оказался так велик, что удивил большинство аналитиков. Указанные объемы составляют около 10% всей мировой добычи.

Одновременно серьезное падение произошло и в странах, которые в ОПЕК+ не участвуют. К примеру, в США в конце марта добывалось около 13 млн баррелей нефти в сутки. К концу мая эта цифра опустилась до 11,5 млн баррелей, то есть спад превысил 10%. Для сравнения, после обрушения цен на нефть в 2014–2015 годах нефтедобыча в Америке снизилась на 1,1 млн бочек, причем на это потребовался год. Такое же по глубине и скорости падение, как сейчас, произошло только один раз в истории — в 2005 году из-за урагана «Катрина».

Нефть_2 Нефтедобывающая платформа в Северном море Фото: Global Look Press/Olaf Krüger

Тем не менее ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной. Падение мирового спроса оценивается в 15 млн баррелей в сутки, а это больше, чем весь объем сокращений. Мало того что потребление отстает от производства, так еще и за последние месяцы сформировались довольно большие запасы, зачастую состоящие из нефти, приобретенной трейдерами по бросовым ценам.

Остается непонятным, насколько долго сохранятся связанные с карантином ограничения и насколько силен будет долговременный ущерб мировой экономике и отдельным отраслям. Наконец, неясно, как именно поведут себя нефтедобывающие государства, видя, что острый кризис немного рассосался.

«Известия» решили спросить аналитиков о том, продержатся ли цены на нефть на нынешнем уровне или же нас ждет еще одно обвальное падение.

Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

— Действительно, на данный момент цена на нефть эталонной марки Brent установилась на отметке $38. Всего за месяц нефть отыграла больше 30% своей стоимости. Во многом этому способствовали подписание нового соглашения членов ОПЕК+, стабилизация экономической ситуации и постепенный выход из карантина.

Однако говорить о том, что рынок нефти уже пришел в себя и вернулся на докризисный уровень, конечно, не приходится. Профицит нефти, вероятно, исчезнет только в следующем году, при условии соблюдения соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи сырья. При этом существенно сократили объемы добычи нефти и страны, которые не входят в ОПЕК+, США и Канада.

Нефть_3 Нефтяные насосы на месторождении в Омане Фото: Global Look Press/BAO

Если же говорить о стабильности цен, то невозможно точно сказать, рухнут они или нет. Но такой вариант исключать нельзя. На четверг, 4 июня, запланирована очередная встреча России и представителей ОПЕК+, которые, скорее всего, будут давить на Россию и лоббировать продление сроков сокращения добычи. Напомню, что Россия, подписывая соглашение с ОПЕК+, акцентировала внимание на постепенном смягчении ограничений и увеличении объемов добычи. Если же в четверг Россия не захочет принимать правила игры ОПЕК+ и будет настаивать на увеличении объемов, то цена на нефть может вновь пошатнуться. Однако я предполагаю что стороны всё же придут к общему знаменателю.

Если же все члены ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства, то, скорее всего, цена на черное золото продолжит расти и достигнет отметки в $40 уже к концу лета. В случае, если компромисс по поводу сокращения объемов добычи достигнут не будет, возможна вторая волна ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Евгения Дышлюк, исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка:

— Мы считаем, что новое обрушение нефтяных цен маловероятно.

Во-первых, добыча нефти в США сокращается быстрее, чем ожидалось: к концу мая она уже упала более чем на 2 млн баррелей в сутки. Снижаются все индикаторы активности в секторе (парк буровых установок, завершение скважин и т.п.), что свидетельствует о более значительном сокращении добычи нефти в стране.

Нефть_4 Нефтеналивной танкер на рейде Сан-Франциско Фото: Global Look Press/Li Jianguo

Во-вторых, Саудовская Аравия в июне должна обеспечить дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (дополнительно к своей квоте) в июне. Также на дополнительно сокращение добычи согласились другие члены ОПЕК из Ближнего Востока.

В-третьих, участники ОПЕК+ могут продлить ограничение по добычи нефти еще на два месяца (июль-август) — в этот период ожидается отмена карантинных мер в мире и восстановление спроса на нефтепродукты. Единственный фактор, который мог бы привести к новому обрушению цен, на наш взгляд, — это вторая волна пандемии коронавируса.

Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ»

— Рост нефтяных котировок, преодолев психологически важную отметку в $30 по марке Brent и следующим шагом закрепившись выше $35, уже не выглядит техническим отскоком перед новой волной снижения. Всё говорит за то, что дно нефтяного кризиса мы уже видели, и возврата к нему не будет. Более того, если на очередной встрече ОПЕК+, которая пройдет на днях, будет принято предложение Саудовской Аравии максимальное снижение нефтедобычи, действующее до июля, продлить до конца года, котировки Brent — ценового ориентира рынка, могут закрепиться выше $40 за баррель.

Нефть_5 Нефтехранилище в порту Роттердама Фото: Global Look Press/Yuriko Nakao

Новый обвал нефтяных цен могли бы спровоцировать только два фактора. Во-первых, новый разрыв соглашения ОПЕК+ и развязывание нового этапа ценовой войны. Во-вторых, вторая более сильная волна эпидемии, новые жесткие карантины и обвальное падение спроса на сырье для топлива. Вероятность реализации первого фактора невелика, а вероятность второго и вовсе незначительна. Мир вряд ли готов совершать одни и те же ошибки по два раза подряд.

Тем не менее существуют и факторы, которые не позволят ценам на нефть значительно уйти вверх от нынешних значений за короткое время. Во-первых, это накопленные запасы нефти по всему миру, которые быстро не будут использованы. Во-вторых, это возможность стран с преимущественно частной нефтедобычей, не подписавших обязательства по сокращению, быстро восстанавливать объемы производства нефти в ответ на рост цен. И в-третьих, участники соглашения скоро начнут тяготиться своими обязательствами, если увидят, как их доли рынка начнут уходить в руки производителей, не связанных обязательствами.