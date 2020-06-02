Гендиректора «Лукойл-Резервнефтепродукт» объявили в розыск по делу о растрате

Генеральный директор «Лукойл-Резервнефтепродукт» Александр Хомяков объявлен в международный розыск по делу о растрате более 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Хомякова Александра Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ», — цитирует Морозову ТАСС.

Пресс-секретарь уточнила, что он объявлен в международный розыск 2 апреля.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.

По словам источника в правоохранительных органах, сумма ущерба от преступлений, вменяемых Хомякову, составляет более 1 млрд рублей. Также по делу проходят еще несколько лиц.

28 мая сообщалось, что в отношении министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету республики свыше 400 млн рублей.