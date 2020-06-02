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Путин разрешил награждать волонтеров знаками отличия «За благодеяние»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За реализацию значимых проектов и безвозмездную помощь людям волонтеров смогут награждать знаками отличия «За благодеяние». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации 2 июня.

Текст положения «О знаке отличия «За благодеяние» будет дополнен абзацем: «За значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

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Документ вступает в силу со дня подписания, 2 июня.

Знака отличия «За благодеяние» могут быть удостоены граждане России и других стран за большую благотворительную деятельность и активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности и толерантности в обществе, укрепление института семьи и брака, пропаганду общечеловеческих ценностей, защиту прав человека, борьбу с распространением социально опасных заболеваний и привычек. Также госнаграда вручается за большие заслуги в развитии российской науки, культуры, образования и здравоохранения, за содействие общественным организациям и религиозным объединениям.

Владимир Путин не раз высоко отмечал волонтерскую деятельность и называл ее проявлением гражданского героизма.

В апреле в ходе беседы с участниками всероссийской акции «Мы вместе» глава государства одобрил идею о расширении поддержки волонтеров. В частности, он предложил выделить 3 млрд рублей на президентские гранты некоммерческим организациям (НКО) и волонтерам и поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки, в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.

В конце мая было принято еще одно решение, направленное на поддержку волонтеров. Так, компенсации будут выплачены добровольцам, взявшим на себя о людях, оставшихся без помощи в период пандемии коронавируса: инвалидах, пожилых гражданах, детях-сиротах.

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