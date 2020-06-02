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В регионах смягчают ограничения, введённые из-за коронавируса

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В регионах смягчают ограничения, введённые из-за коронавируса. В Башкирии вновь заработали торговые центры. Согласно предписаниям, работники и посетители должны соблюдать санитарные меры и носить маски. Кафе, рестораны и кинотеатры внутри пока остаются закрытыми.

Парикмахерские и салоны красоты открыли в Рязанской области. Также разрешили работу непродовольственным магазинам. В регионе возобновился плановый прием в поликлиниках, но строго по предварительной записи.

В Орловской области сфера услуг, рынки и ярмарки откроются 3 июня.

В Тульском регионе отменили цифровые пропуска для приезжих. Также сняли обязательный 14-дневный режим самоизоляции. В области открыли летние веранды, магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м. Жителям разрешили заниматься спортом на открытых площадках и возобновились практические занятия в автошколах. Однако в регионе продолжает действовать масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественных местах, транспорте и в медучреждениях.

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