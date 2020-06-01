От COVID-19 лучше защищают строительные респираторы

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявили врачи-вирусологи. По их мнению, респираторы лучше фильтруют, потому что способны задерживать не только капли, вылетающие при чихании, кашле и разговоре (как обычные маски), но и пыль. Кроме того, они плотнее сидят на лице.