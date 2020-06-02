СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании

Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами. Об этом сообщили в ведомстве 2 июня.

Об инциденте местные СМИ сообщили накануне. Жителя Екатеринбурга заподозрили в краже обоев из магазина в торговом центре. Мужчина заперся в квартире и применил против полицейских перцовый газ, после чего им пришлось вызвать бойцов отряда СОБР.

По данным СК, подозреваемый совершил разбойное нападение. При задержании силовики применили огнестрельное оружие, от полученных ранений мужчина скончался. Обратить внимание на происшествие ранее в этот же день призвала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«В рамках доследственной проверки следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошел данный инцидент. <…> Для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — сказано в сообщении СУ СК.

В Росгвардии ТАСС сообщили, что погибший был судим за незаконный оборот наркотиков. Во время нападения на магазин обоев он угрожал сотрудникам магазина ножом, а силовикам оказал сопротивление — выбежал с оружием и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где укрывался мужчина. Там погибший начал угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего было принято решение открыть огонь.

В квартире погибшего была найдена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).