Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила обращение в Следственный комитет по ситуации с гибелью жителя Екатеринбурга, сопротивлявшегося сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом она 2 июня написала в Facebook.

«Обратилась в СК. История страшная», — написала Мерзлякова. Омбудсмен просит дать ответ, возбуждено ли уголовное дело, какие изначальные правовые оценки даны действиям силовиков и какие следственные действия уже проводятся, сообщает URA.ru.

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.

Мужчину подозревали в краже нескольких рулонов обоев из магазина «Лео». Бойцов отряда СОБР вызвали полицейские после того, как подозреваемый не пустил их в квартиру и применил перцовый баллончик.

В управление Росгвардии по Свердловской области направлен официальный запрос.

Ранее во вторник стало известно, что полицейские в Екатеринбурге ранили из табельного оружия напавшего на них с ножом дебошира. В полицию поступило сообщение о наркомане, который пытается попасть в квартиру к семейной паре.

На требования остановиться подозреваемый бросил вещи, выхватил нож и охолощенный пистолет «Берета». Один из полицейских получил ранение ножом в плечо в ходе потасовки. Его напарник был вынужден выстрелить в ногу нападавшего.