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Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

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Фото: МВД РФ
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В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом 1 июня «РИА Новости» рассказали в краевом главке МВД.

Следователи выяснили, что к убийству ребенка может быть причастен ранее судимый 26-летний местный житель. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают оперативники полиции и сотрудники Следственного комитета. В ведомстве отметили, что он дает признательные показания, отмечает телеканал «360».

В региональном СК отметили, что, по предварительной версии, находясь на детской площадке, девочка увидела ранее знакомого ей мужчину, с которым пошла прогуляться. Во время общения по неустановленной пока причине злоумышленник задушил ее, после чего сбросил тело в заброшенный пожарный резервуар. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ребенок пропал вечером 30 мая на юге Красноярского края в деревне Нижняя Коя. Вместе со своей 10-летней сестрой девочка пошла встречать коров, пишет НСН. Младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась поиграть на детской площадке. Когда она не вернулась, родители начали поиски. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка. 1 июня в региональном ГСУСК сообщили, что девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. На теле найдены следы насилия, передает «Газета.ру». На место выехали оперативники уголовного розыска, была создана следственно-оперативная группа совместно со следователями регионального СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», пишет сайт kp.ru.

28 мая сообщалось, что в Воронежской области 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки, заключен под стражу.

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