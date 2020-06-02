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Лососевая путина стартовала в Сахалинской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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В Сахалинской области стартовала лососевая путина. Рыбопромышленные предприятия региона планируют добыть 91 тыс. т рыбы, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой пресс-службу правительства Сахалинской области.

С 1 июня добычу лосося разрешили предприятиям, работающим в юго-западной части Сахалина (от мыса Погиби до мыса Крильон). В этот перечень попадают компании Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов. Объем рекомендованного для них вылова составляет 1,1 тыс. т горбуши и 770 т кеты.

Как рассказал руководитель агентства по рыболовству региона Иван Радченко, сейчас предприятия получают разрешение на вылов и устанавливают ставные невода. Рыба еще не подошла — традиционно первые уловы ожидаются в десятых числах июня, отметил эксперт.

С 16 июня к промыслу присоединятся компании Северо-Курильского района. Для них рекомендованный объем вылова составляет 6,5 тыс. т тихоокеанского лосося, из которых 3 тыс. т горбуши, 1,5 тыс. т кеты, 1,4 тыс. т нерки и 400 т кижуча.

В общей сложности предприятия региона намерены выловить 91 тыс. т рыбы. Из них 46 тыс. т составляет горбуша, еще 44 тыс. т — кета. Такие показатели примерно соответствуют объемам 2019 года.

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