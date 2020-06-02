СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.

Так, теперь родители, включая студентов, оставшиеся без работы из-за эпидемиологической ситуации, смогут получить денежную выплату в размере 6 752 рубля. Ранее эта сумма составляла 3 375 рублей. Изменения внесены в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Кроме того, Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) получили право на отсрочку платежей в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества на срок от шести месяцев до одного года.

Кроме того, МСБ получили отсрочку по уплате штрафов до 180 дней.

Самозанятые смогут получить материальную поддержку в размере МРОТ — 12 130 руб. на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.

Индивидуальным предпринимателям (ИП), которые работали в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющимся работодателями, уменьшили сумму страховых взносов за текущий год на величину одного минимального размера оплаты труда — до 20 318 руб.

11 мая президент России Владимир Путин выступил с видеопосланием к россиянам, в котором анонсировал ряд мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне эпидемии COVID-2019. Среди предложенных им шагов — увеличение минимального размера пособия по уходу за ребенком в два раза, а также запуск специальной кредитной программы поддержки занятости.

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