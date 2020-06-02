Власти Украины намерены вернуться к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе. Соответствующее предложение США и Великобритании сделал вице-премьер Украины Алексей Резников. Однако, по его мнению, данные встречи должны проходить без участия России.

Таким образом, политик фактически предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, в котором закреплены гарантии безопасности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Резник предложил представить документ в качестве площадки для начала консультаций о новом формате поддержи Украины.

Согласно тексту его статьи, опубликованной на сайте Атлантического совета, исключение на первых этапах переговоров Москвы обосновано тем, что она якобы стала «оккупационной силой» и перестала быть гарантом.

Украинский политик уверен, что это поможет привлечь Россию к ответственности за якобы агрессию, в которой Киев безосновательно и бездоказательно обвиняет Москву уже на протяжении многих лет.

Несмотря на подобные предложения, Киев, по словам Резника, не будет выходить из Минских соглашений, так как, согласно документу, стороны конфликта могут обмениваться пленными.

При этом 30 мая депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко допустил выход Киева из Минских соглашений. Причем, по его словам, даже если украинская сторона в одностороннем порядка разорвет договоренности, то виноватой всё равно останется Россия и санкции западных стран не будут с нее сняты.

Мережко указал также на якобы «несоблюдение» Москвой пунктов соглашений, приведя в пример выборы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако когда политика спросили о причинах несоблюдения Киевом своих обязанностей в рамках договора, в частности закрепления особого статуса Донбасса в конституции, депутат сослался на «технические сложности».

26 мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл планы киевских властей по ликвидации администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями самопровозглашенных республик.

Ранее в этом же месяце Киев опять не способствовал принятию заявления о прекращении огня в регионе. Об этом рассказал после завершения очередного раунда переговоров контактной группы представитель РФ Борис Грызлов.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Он фактически обязывает Киев отказаться от ядерного оружия в обмен на обязанность ядерных держав гарантировать стране безопасность.

Отношения Москвы и Киева дали трещину после госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Тогда же новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донецкой и Луганской областей, которые отказались признавать итоги смены власти.

Украинские власти, США и страны Евросоюза, а также ряд других государств возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. При этом Москва не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

В сентябре того же года представители самопровозглашенных республик, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол. В феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Согласно договоренностям, в регионе должен быть установлен режим прекращения огня и произведен отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта. Однако украинская сторона упорно продолжает игнорировать взятые на себя обязательства.