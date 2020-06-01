Песков указал на отсутствие развития диалога РФ с Украиной и Грузией

Позитивной динамики в развитии диалога России с Украиной и Грузией нет, заявил в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии. — Ред.), то мы видим, что, к сожалению, <...> несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал Песков.

По его словам, эти народы, несмотря ни на что, являются родственными для россиян, так как их связывают глубокие исторические корни. Он также добавил, что президент России Владимир Путин искренне и глубоко уважает жителей Грузии и Украины.

20 мая Центр политической конъюнктуры опубликовал доклад, содержащий прогноз о дальнейшем развитии отношений России и Украины. По мнению авторов доклада, одним из факторов, влияющих на отношения России и Украины, является широкий антироссийский консенсус среди украинской элиты.

Также негативное влияние на двусторонние отношения оказывает то, что Россия выбрала позицию защиты совместного советского наследия и поддержки политических сил, выступающих за консервацию Украины в постсоветском состоянии.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и страны Евросоюза, а также ряд других государств возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.