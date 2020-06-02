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Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Колумбийского университета выяснили, что седина может быть напрямую связана со стрессами и при этом волосы могут вернуть себе цвет, сообщила в понедельник,1 июня, газета The Daily Mail.

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В ходе исследования оказалось, что уменьшение количества стресса в жизни не только приостанавливает процесс поседение, но и может пустить его в обратном направлении. Волосы могут вновь обрести изначальный цвет. При этом исправить проблему можно лишь в том случае, если она возникла недавно.

По мнению авторов работы, корни седины лежат в изменениях метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути оказывают сильное влияние гормоны, которые производятся под воздействием сильного стресса.

Исходя из этого получается, что чем меньше стресса в жизни человека, тем ниже давление. В ходе эксперимента ученые брали волосы с голов добровольцев и с помощью специальных визуальных технологий определяли пигменты. Новый метод анализа волос похож на изучение колец в срезе дерева, по которым оценивают его возраст.

Исследователи ожидали увидеть седеющие волосы у основания, так как волосы растут от головы, а не от кончика, но, когда они взяли почти 400 волос у 14 человек, они обнаружили обратное. Некоторые волосы были седыми на кончике, но были окрашены у основания.

По мнению ученых, это означает, что волосы поседели, а затем необъяснимо перестали седеть и вернулись к своему нормальному цвету.

Используя известные темпы роста волос, они смогли проследить, когда волосы человека поседели. Было обнаружено, что периоды появления седины соответствовали повышенному уровню стресса, и переход от белого цвета волос к окрашенному происходил, когда стресс был ослаблен.

Например, один участник исследования отправился в отпуск, и цвет волос вернулся.

Другими факторами, влияющими на потерю цвета волосами, являются генетика и курение, и тогда снятие стресса не будет обращать вспять процесс поседения.

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