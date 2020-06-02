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Фигурист Владимир Морозов рассказал о возобновлении тренировок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самая титулованная действующая российская пара в фигурном катании — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в понедельник возобновила полноценные тренировки на базе в подмосковном Новогорске. Об этом в интервью «Известиям» рассказал сам фигурист Владимир Морозов.

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По его словам, сбор на базе «Новогорск» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова должен был начаться еще 25 мая, Морозов только в середине прошлой недели получил новые конки.

Фигурист рассказал, что на базу они с Евгенией Тарасовой заехали 1 июня, теперь у них полноценный график работы, который включается в себя физическую подготовку и занятия на льду.

Также Морозов отметил, что «Новогорск» работает в закрытом режиме, после окончания тренировок никто не будет уезжать ночевать домой, на базе были созданы комфортные стерильные условия для проживания.

«Такой же режим изоляции, только со льдом», — заметил спортсмен.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Та же изоляция, только со льдом»

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