Фигурист Владимир Морозов рассказал о возобновлении тренировок

Самая титулованная действующая российская пара в фигурном катании — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в понедельник возобновила полноценные тренировки на базе в подмосковном Новогорске. Об этом в интервью «Известиям» рассказал сам фигурист Владимир Морозов.

По его словам, сбор на базе «Новогорск» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова должен был начаться еще 25 мая, Морозов только в середине прошлой недели получил новые конки.

Фигурист рассказал, что на базу они с Евгенией Тарасовой заехали 1 июня, теперь у них полноценный график работы, который включается в себя физическую подготовку и занятия на льду.

Также Морозов отметил, что «Новогорск» работает в закрытом режиме, после окончания тренировок никто не будет уезжать ночевать домой, на базе были созданы комфортные стерильные условия для проживания.

«Такой же режим изоляции, только со льдом», — заметил спортсмен.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Та же изоляция, только со льдом»