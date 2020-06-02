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В Подмосковье разрешат оплату банковскими картами при проезде на транспорте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому проезд в общественном транспортe региона вновь можно будет оплатить банковскими картами co среды, 3 июня. Об этом сообщил официальный Telegram-канал губернаторa Подмосковья.

Возможность оплатить проезд в общественном транспортe Московской области c помощью банковской карты былa приостановленa с 22 апреля, пассажиры могли воспользоваться картами «Стрелка».

«Со среды, 3 июня, в регионе разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что с 3 июня в Московской области откроются для посещения религиозные объекты.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

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