Прямой эфир
Сюжет:

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов экс-полицейских, фигурирующих в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, на продление их ареста до 7 июня. Об этом в понедельник, 1 июня, заявили в пресс-службе суда.

Ушел в секрет: почему забуксовало дело журналиста Ивана Голунова
Кому это выгодно и какие интересы стоят за бывшим начальником антинаркотического отдела ЗАО Москвы Андреем Щировым

«Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда ― без изменения», ― рассказали в суде.

Корме того, в этот же день должно было состояться рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей бывших сотрудников полиции до 7 сентября, однако заседание было перенесено.

В деле Голунова фигурируют пятеро экс-полицейских, работавших в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы: Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев и их начальник Игорь Ляховец.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков, Голунов свою вину отрицал. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с задержанного, а также об увольнении сотрудников полиции, которые вели это дело. Кроме того, был уволен начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.

Позднее Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы, а Коновалов в том, что подбросил журналисту наркотики, а также дал показания на Ляховца. Остальные фигуранты до сих пор не признали вину. Все были арестованы и отправлены в СИЗО в конце января, а Коновалов переведен под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проходящего по делу Голунова экс-полицейского проверят по другому делу
СК попросил продлить арест экс-полицейским по делу Голунова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020