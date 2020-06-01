Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов экс-полицейских, фигурирующих в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, на продление их ареста до 7 июня. Об этом в понедельник, 1 июня, заявили в пресс-службе суда.

«Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда ― без изменения», ― рассказали в суде.

Корме того, в этот же день должно было состояться рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей бывших сотрудников полиции до 7 сентября, однако заседание было перенесено.

В деле Голунова фигурируют пятеро экс-полицейских, работавших в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы: Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев и их начальник Игорь Ляховец.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков, Голунов свою вину отрицал. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с задержанного, а также об увольнении сотрудников полиции, которые вели это дело. Кроме того, был уволен начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.

Позднее Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы, а Коновалов в том, что подбросил журналисту наркотики, а также дал показания на Ляховца. Остальные фигуранты до сих пор не признали вину. Все были арестованы и отправлены в СИЗО в конце января, а Коновалов переведен под домашний арест.