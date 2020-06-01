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Ростуризм назвал условия открытия средств размещения в регионах

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские регионы с 1 июня могут решать вопрос об открытии любых средств размещения, заявили в понедельник, 1 июня, в Ростуризме.

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Соответствующие рекомендации согласовали Роспотребнадзор и Ростуризм. Теперь пансионаты, гостиницы, мотели, кемпинги и так далее могут размещать гостей с разрешения местных властей, сообщили «Интерфаксу» в Ростуризме.

«Исходим из того, что начиная с 1 июня регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», — сказано в сообщении.

Как сообщалось в мае, российские регионы планируют открыть внутренний туризм с 1 июня. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, абсолютно точно откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.

В то же время глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал отели полуострова не ждать отдыхающих до 1 июля, так как перспектив возобновления туристических потоков по России нет до этого времени.

С 1 июня в Крыму откроются кафе на открытом воздухе, а через две недели в регионе стартует курортный сезон. Порядка 40 санаториев и отелей Крыма выразили желание возобновить работу.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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