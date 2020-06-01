В МИД назвали манипуляцией утверждения о причастности РФ к беспорядкам в США

Утверждения бывшего советника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности России к беспорядкам в стране не имеют под собой оснований, это грязные методы и манипуляция информацией, заявила в понедельник, 1 июня, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Некоторое время назад ваши коллеги по партии совершили фатальную ошибку, когда решили обвинить Россию абсолютно во всем, что им не нравилось. Хиллари Клинтон и команда Обамы убедили себя и пытались убедить мир в том, что внутренние проблемы в США созданы и поощряются внешней силой. Вы повторяете эту ошибку сегодня вместе с репортером CNN», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Сьюзан Райс использует грязные методы информационной манипуляции, не приводя никаких фактов.

Кроме этого, представитель МИДа напомнила, что те социальные сети, которые, по мнению Райс, используются Россией для разжигания протестов среди американцев, зарегистрированы в США и регулируются американскими законами.

Протестные акции в США начались после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая.

В тот день в службу 911 Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, поступил звонок от сотрудника магазина в районе Лонгфелло. Он сообщил, что его клиент, крупный чернокожий мужчина, якобы заплатил ему фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Прибывшие полицейские попросили находившегося в машине 46-летнего Джорджа Флойда выйти и надели на него наручники, однако он попытался вырваться.

На кадрах с места происшествия, которые выложили в интернет очевидцы, видно, как полицейский повалил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку. Флойд кричал, что не может дышать, после чего он потерял сознание. Чуть позже он скончался в реанимации.

Полицейских после появления видеоролика задержания уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Всего, по данным на 1 июня, в результате массовых беспорядков были арестованы около 4,1 тыс. человек.