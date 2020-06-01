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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

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Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Этот город в огне: к чему приведут протесты в Миннеаполисе
Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда вылилось в крупные демонстрации по всей стране

Никаких доказательств или аргументов в пользу своей теории женщина не привела. Единственное, чем она оперировала, делая подобные заявления, это «собственный опыт», пишет накануне Fox News.

В свою очередь обозреватель американского телеканала CNN Дони О’Салливан отметил, что бездоказательные обвинения вредят самим властям США. Журналист уверен, что попытки возложить ответственность за демонстрации на Россию, которая якобы раскачивает ситуацию в Штатах через соцсети, еще будут.

Массовые беспорядки охватили сразу несколько крупных городов США после смерти 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда из-за грубого задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мужчина потерял сознание и скончался в больнице после того, как один из стражей порядка придавил коленом его шею, когда мужчина лежал на асфальте. При этом на кадрах задержания, опубликованных в Сети, слышно, что подозреваемый жаловался на невозможность дышать.

Несмотря на то что участвовавшие в задержании стражи порядка были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности, массовые протесты в стране продолжаются. Власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия задействовали 5 тыс. силовиков из национальной гвардии для сдерживания демонстрантов. В ряде американских городов, в том числе в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Атланта (штат Джорджия), был введен комендантский час.

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