Фестиваль мидий провели во Владивостоке в режиме онлайн

Во Владивостоке ежегодный фестиваль мидий в этот раз провели в режиме онлайн. Почти весь май жители Приморского края заказывали мидии в ресторанах, которые сейчас работают навынос. Теперь организаторы намерены подсчитать, сколько мидий было съедено на фестивале.

По словам управляющего одного из ресторанов Владивостока Константина Никифорова, слова которого приводит ИА PrimaMedia, потока туристов нет, но заказов было очень много. Причем они поступали постоянно, а не только в первую и последнюю неделю мероприятия.

В общей сложности в фестивале приняли участие 21 заведение Владивостока и Находки. Рестораторы предлагали мидийные «конструкторы» — наборы ингредиентов, блюда из которых гости могли приготовить самостоятельно по рецепту, вложенному в заказ.

Главным результатом фестиваля организаторы считают выпуск в розницу фестивальных мидий под брендом общественного движения развития дальневосточной кухни #pacificrussiafood. Теперь каждый год в мае можно будет пробовать авторские рецепты и необычные подачи блюд от шеф-поваров, а потом круглый год готовить себе мидии самостоятельно.

В 2018 году во время фестиваля мидий, который тогда провели впервые, было съедено 3 т моллюсков. В 2019 году количество превысило 7 т. Организаторы фестиваля поддерживают программу развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Цель этой программы — сделать Владивосток, Приморье и Дальний Восток гастрономическим регионом.