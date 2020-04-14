«Гастрономическая карта России» объединила участников проекта в марафоне на время пандемии

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» объединил рестораны, семейные пекарни, кафе, производителей локальных продуктов из 30 регионов для участия в марафоне, рассказывающим о том, как меняются малый и средний бизнес в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

Более 100 участников проекта за две недели трансформировали свой бизнес и организовали службы доставки. Они готовят блюда различных региональных кухонь, а также блюда, разработанные в рамках проекта, и развозят их по домам на заказ. Курьеры работают в масках и перчатках, придерживаясь всех необходимых мер предосторожности, действует режим «бесконтактной доставки». Также все меры безопасности применяются и при приготовлении блюд.

«Перед COVID-19 все равны, и перед вами не просто некий список кафе и ресторанов с сервисом «доставки». Здесь представлен социальный срез нашей российской сферы гостеприимства из регионов России», — рассказала координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

На данный момент в число участников проекта входят рестораны пятизвездочных отелей, семейные пекарни, кафе и кондитерские цеха, микро-производства гастросувениров, лавки локального продукта, крупные ресторанные холдинги, туристические базы, центры хранителей этнокультурного наследия малочисленных коренных народов, кулинарные студии, сыроварни, винодельческие хозяйства, крупные винзаводы федерального значения и агротуристические комплексы.

Однако, по словам Шаповаловой, большое количество участников были вынуждены законсервировать свои отели. Часть — запустили сервисы по доставке, которые при этом являются убыточными.

«Наши шеф-повара, рестораторы, владельцы гостевых домов и отелей, производители, владельцы маленьких производств, доставляя продукты и блюда, не хотят терять связь со своим гостями. «Гастрономическая карта России» инициировала акцию поддержки именно для тех предприятий отрасли туризма, которые составляют ее базис. Без них ни о каком дальнейшем развитии внутреннего и въездного туризма не может быть и речи. Если со всех сторон не поддержать героев проекта, придется заносить оставшихся в «красную книгу российского туризма», — добавила Шаповалова.

Накануне, президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды.

Правительство должно проработать меры поддержки таких сервисов в том числе при помощи частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки во время пандемии коронавируса.