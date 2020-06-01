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Названа оптимальная порция мороженого для взрослого человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Злоупотребление мороженым может привести к ангине, ларингиту и другим заболеваниям, поэтому норма этой сладости для взрослого человека составляет две порции в неделю. Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

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По его словам, каждый день есть мороженное точно нельзя.

«Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи… Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, — два», — цитирует врача 1 июня ТАСС.

Чтобы не допустить осложнений, Зайцев рекомендует употреблять мороженое с горячим чаем. При этом лучше отказаться от холодного лакомства в помещении, где работает кондиционер, так как организм будет охлаждаться и снаружи, и внутри.

Врач советует есть мороженое медленно, чтобы не навредить зубам и не спровоцировать неврит тройничного нерва. При этом категорически мороженое противопоказано людям с хроническим тонзиллитом.

По словам медика, самым безопасным для горла мороженым является фруктовый лед. В отличие от того же пломбира он тает быстрее.

Детям Зайцев советует давать половину стандартной порции, отмечая, что лучше, если мороженое будет подтаявшим.

19 мая диетологи рассказали об опасности употребления молока в период пандемии коронавируса. По данным экспертов, следует отказаться от употребления молока животного происхождения, поскольку оно поддерживает воспалительные процессы в организме.

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