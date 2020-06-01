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Роботы-официанты будут обслуживать клиентов ресторана в Нидерландах

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В Нидерландах клиентов китайского ресторана Royal Palace будут обслуживать роботы-официанты. Об этом 29 мая сообщило AP.

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По данным агентства, роботы-официанты появились в заведении, расположенном в небольшой голландском городке Ренессе, незадолго до пандемии коронавируса. Владелец ресторана приобрел их осенью 2019 года в Китае, где наблюдал, как клиентов обслуживают умные устройства. Тогда он не представлял, какую пользу принесет покупка спустя несколько месяцев: роботы-официанты пригодились во время распространения коронавирусной инфекции и жестких карантинных мер.

Как отмечает «Ридус», теперь по полу заведения скользят два блестящих бело-красных робота, которым после открытия предстоит разносить блюда и напитки, а также забирать использованную посуду. Также они умеют здороваться с посетителями.

Новые устройства позволят соблюдать правила социального дистанцирования. Клиентам и персоналу положено держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Рестораны в Нидерландах должны открыться 1 июня после двухмесячного перерыва. Одновременное посещение ограничивается 30 клиентами.

Как пишет RT, за сутки в Нидерландах выявили 185 случаев коронавируса. По информации нидерландского Национального института здравоохранения, общее число выявленных случаев в стране достигло 46 442.

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