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Боец UFC Олейник отказался от боя с Льюисом

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник отклонил предложение боя с американцем Дерриком Льюисом из-за неподходящей даты.

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«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — приводит слова россиянина ТАСС.

Кроме того, Олейник сообщил, что ушел из менеджерской компании First Round Management, добавив, что теперь он «свободный боец».

26 мая Олейник рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global о том, что выйдет в октагон в июне только при условии выплаты гонорара в двойном размере, передает «Газета.ру».

Последний на сегодня поединок у Олейника проходил 9 мая на турнире UFC 249 в американском Джексонвилле. Тогда россиянин на третьем раунде одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом раздельным решением судей.

Главным боем турнира UFC 249 стал поединок между американцем Тони Фергюсоном и его соотечественником Джастином Гэтжи. В России трансляцию боя показывал телеканал РЕН ТВ.

Согласно актуальному рейтингу тяжеловесов UFC, первую пятерку бойцов этой категории составляют чемпион Дэниел Кормье, Фрэнсис Нганну, Кертис Блейдс, Деррик Льюис и Джуниор Дос Сантос. Олейник занимает 10-е место. Всего на счету у 42-летнего россиянина имеется 59 побед в MMA, 13 поражений и одна ничья.

30 мая глава UFC Дана Уайт рассказал о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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