Боец UFC Олейник отказался от боя с Льюисом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник отклонил предложение боя с американцем Дерриком Льюисом из-за неподходящей даты.

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — приводит слова россиянина ТАСС.

Кроме того, Олейник сообщил, что ушел из менеджерской компании First Round Management, добавив, что теперь он «свободный боец».

26 мая Олейник рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global о том, что выйдет в октагон в июне только при условии выплаты гонорара в двойном размере, передает «Газета.ру».

Последний на сегодня поединок у Олейника проходил 9 мая на турнире UFC 249 в американском Джексонвилле. Тогда россиянин на третьем раунде одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом раздельным решением судей.

Главным боем турнира UFC 249 стал поединок между американцем Тони Фергюсоном и его соотечественником Джастином Гэтжи. В России трансляцию боя показывал телеканал РЕН ТВ.

The Boa Constrictor! 🐍



🇷🇺 @OleynikUFC gets the nod at #UFC249 pic.twitter.com/eg2tKxKtJD