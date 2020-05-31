Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе

Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.

Поединок длился пять раундов. Единогласным решением судей победа была присуждена 33-летнему Бернсу. На его счету 18 побед и три поражения в MMA. Для его соперника, 38-летнего Вудли, это поражение стало пятым в карьере при 19 победах.

Отмечается, что соревнование прошло без зрителей в тренировочном комплексе UFC Apex.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках главного карда на турнире UFC. Оба спортсмена выступают в тяжелой весовой категории.