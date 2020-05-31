Прямой эфир

Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе

0
Фото: REUTERS/Jeff Bottari/Zuffa via USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.

Поединок длился пять раундов. Единогласным решением судей победа была присуждена 33-летнему Бернсу. На его счету 18 побед и три поражения в MMA. Для его соперника, 38-летнего Вудли, это поражение стало пятым в карьере при 19 победах.

Отмечается, что соревнование прошло без зрителей в тренировочном комплексе UFC Apex.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках главного карда на турнире UFC. Оба спортсмена выступают в тяжелой весовой категории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава UFC рассказал о потере более $100 млн из-за коронавируса
Боец UFC пришел на дуэль взглядов в маске «чумного доктора»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020