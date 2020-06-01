Валерия прокомментировала данные об обращении за МРОТ

Певица Валерия прокомментировала сообщения о том, что ее супруг Иосиф Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.

Артистка опровергла данную информацию, отвечая подписчикам в Instagram.

Так, под одним из постов на странице Пригожина разгорелись споры из-за того, что продюсер ранее говорил о тяжелом положении артистов из-за коронавируса.

Одна из подписчиц отметила, что, вероятно, Пригожин надеялся на причисление артистической сферы к категории пострадавших и рассчитывал вернуть налоги.

«С вашими доходами это, наверное, миллионов 30», — написала она.

Еще одна пользовательница Сети заметила, что, по данным СМИ, Пригожин просил выплатить его фирме МРОТ на сотрудников.

Это заявление привлекло внимание Валерии.

«Вранье. Наша семья не обращалась», — приводит ее комментарий 1 июня «РИА Новости».

29 мая портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Утверждалось, что за минимальной оплатой труда обратились Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков и Иосиф Пригожин.