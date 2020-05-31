Прямой эфир

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».

По словам Пригожина, он вообще не понимает, о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.

«Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — сказал продюсер в беседе с «Пятым каналом».

Он также выразил уверенность, что оказался крайним из-за того, что правдиво рассказал о бедственном положении артистов из-за коронавируса.

30 мая стало известно, что «Коммунисты России» отправили Пригожину «посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», а также предложили продюсеру поработать на заводе или стройке, если он нуждается в деньгах.

Накануне портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что минимальную оплату труда для своих сотрудников рассчитывали получить Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, а также Иосиф Пригожин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пригожин назвал Шнурова старикашкой и пообещал «мужской разговор»
Мобилизация Моби: артисты призывают забыть о проблемах
Что слушать на этой неделе в самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020