Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».

По словам Пригожина, он вообще не понимает, о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.

«Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — сказал продюсер в беседе с «Пятым каналом».

Он также выразил уверенность, что оказался крайним из-за того, что правдиво рассказал о бедственном положении артистов из-за коронавируса.

30 мая стало известно, что «Коммунисты России» отправили Пригожину «посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», а также предложили продюсеру поработать на заводе или стройке, если он нуждается в деньгах.

Накануне портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что минимальную оплату труда для своих сотрудников рассчитывали получить Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, а также Иосиф Пригожин.