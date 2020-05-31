Экс-солист «Отпетых мошенников» начал работать таксистом из-за безденежья

Из-за непростой финансовой ситуации российский певец, бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов начал работать таксистом.

Как рассказал «Стархиту» друг артиста, долгое время Богомазов не может решить финансовые вопросы с бывшей женой, которая намерена взыскать с него долги по алиментам.

Кроме того, СМИ сообщили, что сестра певца хочет выписать его из квартиры в Санкт-Петербурге.

Однако друг Богомазова эти сведения опроверг. По его словам, певец сам пустил слух, чтобы заработать.

«Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом... Но Игорь всё равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», — сказал мужчина.

29 мая портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что помощи попросили Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков.