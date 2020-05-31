Прямой эфир

Экс-солист «Отпетых мошенников» начал работать таксистом из-за безденежья

0
Фото: Instagram.com/garik_bogomazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за непростой финансовой ситуации российский певец, бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов начал работать таксистом.

Как рассказал «Стархиту» друг артиста, долгое время Богомазов не может решить финансовые вопросы с бывшей женой, которая намерена взыскать с него долги по алиментам.

Кроме того, СМИ сообщили, что сестра певца хочет выписать его из квартиры в Санкт-Петербурге.

Однако друг Богомазова эти сведения опроверг. По его словам, певец сам пустил слух, чтобы заработать.

«Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом... Но Игорь всё равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», — сказал мужчина.

29 мая портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что помощи попросили Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020