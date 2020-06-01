В Москве сильный ветер повалил более 60 деревьев за сутки

В Москве из-за сильного ветра за сутки было повалено более 60 деревьев. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В течение суток произошло падение 61 дерева, повреждено девять автомобилей», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на улице Цюрупы дерево упало на провода. На Судостроительной улице — на проезжую часть. На Ломоносовском проспекте дерево упало на жилой дом. Похожие инциденты произошли в районе набережной Новикова-Прибоя, на улицах Фруктовая, Исаковского, Михеевская, Бирюлевская.

Причиной непогоды в Москве и области стал циклон, который пришел с Черного моря. В связи с нестабильной метеорологической обстановкой в Московском регионе с пятницы 29 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных дождей, грозы и сильного ветра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, в течение месяца выпало почти три нормы осадков.