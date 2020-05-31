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Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе

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Фото: Instagram.com/fabio_lombini
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Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации плавания Италии.

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Сверхлегкий самолет потерпел крушение и загорелся в летной школе Crazy Fly в городе Неттуно. Вместе с 22-летним Ломбини на борту был еще один пловец — 23-летний Джиоле Россетти.

На своей странице в Instagram Ломбини публиковал кадры из кабины судна перед полетом, которые подписал мотивирующей фразой «Ты сможешь это сделать».

Итальянское агентство по расследованию авиакатастроф (ANSV) выясняет причины происшествия.

В январе 41-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в результате крушения личного вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы стали еще восемь человек.

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