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Тактаров сравнил американских и российских полицейских

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Бывший российский боец ММА и актер Олег Тактаров прокомментировал беспорядки в США, а также сравнил российских и американских полицейских.

Тактаров, который некоторое время жил в США, выразил уверенность, что у местных правоохранителей «нет мозгов». По его мнению, работать в полицию там идут люди с садистскими наклонностями и различными расстройствами.

«То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. Садистов всегда там было очень много — что в полиции, что среди бандитов», — приводит его слова 31 мая Sport24.

Экс-боец ММА также отметил, что в Штатах у полицейских больше прав, они знают, что их будут всячески защищать, и поэтому так действуют.

По словам Тактарова, российские полицейские тоже могут быть жесткими, если «чувствуют поддержку».

Уже несколько дней в США проходят протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

Согласно опубликованным в Сети записям, мужчину задерживали четверо полицейских, они повалили его на землю, а один прижал коленом шею Флойда. Задержанный просил его отпустить, так как ему не хватало воздуха, а потом потерял сознание. Позднее Флойд умер в реанимации.

В городе вспыхнули акции протеста из-за действий полиции, которые переросли в стычки с правоохранителями.

Волнения проходят более чем в 10 городах США.

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