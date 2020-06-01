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Аналитики предсказали экономические проблемы 58 регионам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Большей части российских регионов в 2020 году придется урезать объем расходов. В противном случае они будут вынуждены залезть в долги, говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.

По оценке аналитиков, регионы (без учета Москвы) накопили подушку безопасности в 0,8 трлн рублей. Это позволит наиболее благополучным из них преодолеть экономические сложности, не прибегая к экстренным мерам.

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Преодолеть кризис достаточно спокойно, без секвестра бюджетов или резкого роста долгов, смогут 28 регионов, считают авторы прогноза. Их накопленные резервы (средства на депозитах, остатки и т.д.) сопоставимы со среднемесячным уровнем расходов.

В топ-5 регионов по «уровню прочности» — соотношении запасов и ежемесячных трат — вошли Тюменская область (584%), Ямало-Ненецкий АО (534%), Ханты-Мансийский АО – Югра (320%), Тверская область (293%).

В Москве остатки составили 1,1 трлн рублей (475% от ежемесячных расходов).

Остальным 58 субъектам придется принимать меры. Их резервы — менее 75% от трат за месяц. К самым неблагополучным по этому показателю авторы отчета отнесли Удмуртию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Ульяновскую область и Еврейскую АО. Запас прочности каждого из них — 1–2%, отмечается в исследовании.

27 мая министр экономического развития России Максим Решетников призвал правительство сосредоточиться на поддержке регионов, так как из-за пандемии коронавируса их бюджеты значительно потеряли в доходах. По его словам, проблемы уже видны.

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