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Психолог составила топ книг для детского чтения

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Фото: Depositphotos
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Психолог столичной детской библиотеки №145 Екатерина Рудина составила список книг, с которыми рекомендует познакомить детей и подростков, сообщается на сайте московской мэрии в воскресенье, 31 мая.

Самым юным читателям Рудина рекомендует книгу про добродушного старичка и его котенка «Петсон идет в поход» Свена Нурдквиста. Необычные приключения вызовут у малышей улыбку и теплые чувства, а смешные иллюстрации раскроют характер персонажей и превратят чтение в захватывающий процесс.

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Как для маленьких читателей, так и для ребят постарше специалист посоветовала сказочные повести о необыкновенной няне «Прогулки с Мэри Поппинс» Элен Дрювер.

Также для семейного чтения прекрасно подойдет книга «Дверь на лугу» Льва Кузьмина. Несмотря на простой и ясный язык изложения, их содержание очень глубокое, поэтому родителям с детьми будет что обсудить после прочтения.

Трогательный рассказ «Кукла» Геннадия Черкашина расскажет о маленькой девочке, которая случайно оставила в блокадном Ленинграде самое дорогое — куклу, подаренную любимым дедушкой.

«Здесь мы не найдем ничего про ужасы войны, зато с избытком переживания ребенка, который и с наступлением мирного времени не теряет надежды отыскать игрушку. Геннадию Черкашину удалось передать эти детские волнения очень хорошо — во время войны он тоже был совсем маленьким», — отметила Рудина.

Подросткам советуют прочесть книгу норвежского писателя Ларса Соби «Герман» об 11-летнем мальчике, который из-за болезни не может жить беззаботно, как его ровесники. Своим примером он покажет, что болезнь не отражается на добром сердце человека.

Еще одной книгой, которую психолог включила в список, стал «Враг» Давида Кали. Повествование ведется от лица солдата, уставшего от войны, который мысленно ставит себя на место своего врага.

29 мая сообщалось, что главный герой саги Джоан Роулинг Гарри Поттер занял первую позицию в российском рейтинге любимых персонажей детских книг.

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