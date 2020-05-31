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Экономисты предрекли США сильнейшую безработицу за 100 лет

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
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В США ожидается сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии. Такое мнение высказали аналитики Bloomberg Economics, материал опубликован в воскресенье, 31 мая.

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5 июня минтруд США должен выпустить отчет о безработице. По словам экономистов, ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6%, что является самым высоким значением за 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень снизится и составит 10% за счет восстановления экономики.

В конце апреля ООН сообщила, что во втором квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса.

25 апреля помощник президента России Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 31 мая, в мире выявлено больше 6,1 млн случаев COVID-19, из них более 371 тыс. летальных. За время пандемии от инфекции вылечились свыше 2,7 млн человек.

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