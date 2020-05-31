Ученые назвали причины самого масштабного вымирания в истории

Британские исследователи выяснили, что воздействие ультрафиолета стало причиной девонского вымирания, которое произошло 359 млн лет назад. Статья размещена на сайте Science Advances.

Радиация, как отмечают специалисты, оказалась смертельной для большей части живых существ девонского периода, так как озоновый слой был истощен из-за глобального потепления.

Ученые обнаружили образцы окаменелых растений, предположительно Девонского периода, на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии. При растворении окаменелостей в плавиковой кислоте ученые выделили споры древних растений. Эти споры отличались необычной формой.

По мнению специалистов, причиной неправильной формы спор может быть повреждение ДНК под воздействием ультрафиолета. Его влияние погубило немалую часть флоры и фауны того периода. Некоторым растениям удалось выжить, однако лесная экосистема была подорвана.

В апреле из Великобритании, США и ​​Южной Африки рассказали, что при текущем уровне выбросов углеводорода в атмосферу потенциально катастрофические последствия потепления грозят 73% биологических видов. По их мнению, особенно уязвимыми при этом окажутся биосистемы тропических зон океана, где уже к 2030 году могут начаться необратимые изменения.