Прямой эфир

Один человек погиб в ходе протестов в Индианополисе

0
Фото: REUTERS/USA TODAY NETWORK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в американском Индианаполисе (штат Индиана) во время протестов, начавшихся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает местный телеканал WISH TV со ссылкой на начальника полиции города Рэндала Тейлора.

Этот город в огне: к чему приведут протесты в Миннеаполисе
Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда вылилось в крупные демонстрации по всей стране

Он также добавил, что в ходе субботней акции протеста травмы получил сотрудник полиции. Правоохранители начали расследование инцидента, гражданам рекомендовали избегать места сбора протестующих.

Накануне сообщалось, что в ходе протестов в США правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

В Миннеаполисе, где начались акции протеста, полицейские применили слезоточивый газ и пейнтбольные ружья для расчистки улиц. Отмечается, что в штат ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, в скором времени их число возрастет почти до 11 тыс. человек.

Комендантский час был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле и Портленде.

Всего под запретом на нахождение на улицах оказались 25 городов в таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия и Иллинойс.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чикаго протестующие отобрали у полицейского лошадь и ускакали
Трамп назвал гибель афроамериканца в Миннеаполисе трагедией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020