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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел высотой 6 тыс. метров

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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На Камчатке зафиксировали пепловой выброс на высоту 6 тыс. м из вулкана Ключевской, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС в воскресенье, 31 мая.

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«31 мая 2020 года на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевского. Высота пеплового столба составила 6 тыс. метров при высоте самого исполина 4750 метров», — сказано в сообщении.

Пепловой шлейф распространяется в юго-восточном направлении, на его пути населенные пункты отсутствуют, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп там нет.

Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной безопасности.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края, которые планируют походы в район вулкана, по необходимости соблюдать меры безопасности.

20 апреля вулкан выбросил столб пепла высотой 5–5,5 км.

Извержение вулкана Ключевской началось в ноябре 2019 года. Выбросы раскаленного материала произошли после трехлетнего молчания вулкана.

Вулкан Ключевской является действующим стратовулканом на востоке полуострова, его возраст составляет около 7 тыс. лет. Это самый высокий активный вулкан на Евразийском материке. С момента последнего извержения его высота составляет 4835 м.

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