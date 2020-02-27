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Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

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Фото: phys.org
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Следы стоянок древних людей, относящиеся к периоду извержения супервулкана Тоба на острове Суматра, обнаружили на севере Индии на берегах реки Сон (одного из крупных притоков Ганга). Об этом сообщает phys.org.

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Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тыс. лет назад и жили там на протяжении 40 тыс. лет. Эти люди использовали такие же орудия труда, как и современные им популяции Homo sapiens в Африке.

После извержения супервулкана Тоба в отложениях сформировались соответствующие артефакты, которые говорят о том, что обитатели селений пережили катастрофу и продолжили создавать оружия труда.

Кроме того, данные раскопок в Юго-Восточной Азии подтвердили, что извержение вулкана вызвало «вулканическую зиму», которая продлилась много лет и стала причиной массовой гибели растений и животных на значительной части суши.

10 января сообщалось, что американские ученые во главе с Анн Росс из Государственного университета штата Северная Каролина изучили черепа древних представителей населения Карибских островов и пришли к выводу, что каннибалы-карибы, описанные в дневниках Христофора Колумба, действительно существовали.

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