Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

Следы стоянок древних людей, относящиеся к периоду извержения супервулкана Тоба на острове Суматра, обнаружили на севере Индии на берегах реки Сон (одного из крупных притоков Ганга). Об этом сообщает phys.org.

Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тыс. лет назад и жили там на протяжении 40 тыс. лет. Эти люди использовали такие же орудия труда, как и современные им популяции Homo sapiens в Африке.

После извержения супервулкана Тоба в отложениях сформировались соответствующие артефакты, которые говорят о том, что обитатели селений пережили катастрофу и продолжили создавать оружия труда.

Кроме того, данные раскопок в Юго-Восточной Азии подтвердили, что извержение вулкана вызвало «вулканическую зиму», которая продлилась много лет и стала причиной массовой гибели растений и животных на значительной части суши.

10 января сообщалось, что американские ученые во главе с Анн Росс из Государственного университета штата Северная Каролина изучили черепа древних представителей населения Карибских островов и пришли к выводу, что каннибалы-карибы, описанные в дневниках Христофора Колумба, действительно существовали.