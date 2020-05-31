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Кейт Миддлтон подаст в суд на журнал Tatler

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool
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Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон объявили о намерении судиться с журналом Tatler из-за статьи с критикой герцогини Кембриджской. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

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Известно, что речь идет о статье «Екатерина Великая» авторства журналистки Анны Пастернак, которая вышла в новом номере журнала Tatler за июль-август 2020. В данной публикации утверждалось, что на герцогиню свалилось много дополнительной работы после отказа принца Гарри и Меган Маркл от своих королевских обязанностей и она находится буквально на грани нервного срыва.

Кроме того, в статье содержится информации о якобы расстройстве пищевого поведения Миддлтон, из-за чего она выглядела изможденной и «опасно худой, как принцесса Диана». В колонке содержалась критика ее близких, семьи и детей, а также подробности о плохих взаимоотношениях Кейт и бывшей герцогини Сассекской. Уточняется, что речь шла об их ссоре относительно выбора элементов гардероба для принцессы Шарлотты накануне свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

В Кенсингтонском дворце опровергли информацию о стрессовом состоянии герцогини Кембриджской, а источник, близкий к королевской семье, заявил, что материал не был согласован перед публикацией. При этом главный редактор Tatler подчеркнул, что во дворце знали о подготовке номера заранее.

«Они отрицают, что знали об этом, что однозначно не соответствует действительности», — рассказал главред издания Ричард Деннен.

20 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими изданиями из-за распространения ложных новостей об их жизни. В официальном письме супругов упоминалась информации о таких таблоидах, как Daily Mail, Mirror, Express и Sun.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии, а 30 марта они попрощались с поклонниками в Instagram. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

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