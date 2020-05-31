В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Утверждения американского журнала Forbes о том, что Россия якобы строит похожие на французские «Мистрали» корабли, не соответствуют действительности, заявил капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов.

В комментарии «Политэксперту» специалист указал, что будущие универсальные десантные корабли проекта 23900 «Прибой» отличаются от французских вертолетоносцев и внешне, и по водоизмещению, и по назначению.

Усвяцов указал на то, что у НАТО и России разная тактика, от которой и зависит функционал кораблей.

«У нас принцип: открывается носовая часть (называется аппарель), выплывают плавающие танки. Высадка морского десанта на побережье осуществляется таким способом. У НАТО и американцев используются вертолеты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты нет», — цитирует его «Газета.ру».

Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль».

28 мая стало известно, что малые ракетные корабли (МРК) с высокоточными боеприпасами усилят Черноморский флот. До конца года в его состав должны войти два новейших ударных МРК — «Грайворонск» проекта 21631 «Буян-М» и «Циклон» проекта 22800 «Каракурт».