Прямой эфир

Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели

0
Фото: Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Отмечается, что заряды практически одновременно уничтожили две цели на разном расстоянии.

Восход «Нептуна»: как создание новых ракет ужесточает риторику Украины
На самом деле эти образцы вооружений не представляют серьезной угрозы, отмечают эксперты

Как пишет «АрміяInform», стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды.

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая — в 110 км.

По словам Коростелева, примерно в 10–15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены», — добавил он.

В прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов грозил «уничтожить» противокорабельными ракетами «Нептун» Крымский мост.

По мнению экспертов, успехи в создании данных ракет ужесточат риторику Киева.

Хотя решение о серийной закупке новинок Киевом пока не принято, их испытания проходят успешно и должны завершиться в этом году. Специалисты указали, что «Нептун» — серьезное техническое достижение для современной Украины, но общий уровень проектов украинских вооружений далек от передового.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турчинов похвастался созданием «ракетного щита» на Украине
В Минобороны оценили шансы Украины нанести удар по России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020