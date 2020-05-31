Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели

Глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Отмечается, что заряды практически одновременно уничтожили две цели на разном расстоянии.

Как пишет «АрміяInform», стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды.

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая — в 110 км.

По словам Коростелева, примерно в 10–15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены», — добавил он.

В прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов грозил «уничтожить» противокорабельными ракетами «Нептун» Крымский мост.

По мнению экспертов, успехи в создании данных ракет ужесточат риторику Киева.

Хотя решение о серийной закупке новинок Киевом пока не принято, их испытания проходят успешно и должны завершиться в этом году. Специалисты указали, что «Нептун» — серьезное техническое достижение для современной Украины, но общий уровень проектов украинских вооружений далек от передового.