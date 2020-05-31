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Степаненко рассказала о разводе с Петросяном

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Елена Степаненко рассказала о переживаниях из-за развода с юмористом Евгением Петросяном.

В эфире телеканала «Россия 1» 30 мая артистка отметила, что она полностью оправилась от разрыва с супругом и простила его.

«Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы всё, что он задумал, исполнилось», — сказала Степаненко.

Период развода артистка назвала ужасным, отметив, что появлялось много лживых обвинений, но теперь «дверь в прошлое закрыта», и она чувствует себя счастливой.

После разрыва Степаненко похудела на 43 кг, а также начала вести авторскую программу, отмечает Газета.ру.

В 2018 году Петросян и Степаненко развелись после 30 лет брака. На развод подала артистка. Пара долго делила имущество в 1,5 млрд рублей. Позднее Петросян, по данным СМИ, женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой, а в марте у них предположительно родился ребенок.

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