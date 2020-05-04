Названо условие для формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал, при каком условии сформируется стойкий иммунитет к коронавирусу, и выразил надежду, что иммунитет от COVID-19 будет сохраняться до двух лет.

Эксперт объяснил, что «интенсивность иммунитета» зависит от того, как долго в организме существуют B-клетки памяти («наивные» лимфоциты). Именно они формируют иммунную систему и не дают заражаться при повторном попадании вируса в организм.

Кроме того, Ершов пояснил, что в случае, если инфекция, как, например, вирус гриппа, изменяется, иммунитет пожизненным от данного заболевания не будет. Так как он формируется против немутирующих клеток вируса.

«Проблема с нынешним коронавирусом в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS (коронавирус схож с атипичной пневмонией), есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года», — цитирует эксперта «Российская газета».

Однако достоверных подтверждений этому нет, добавил Ершов.

По словам эксперта, сформироваться прочному иммунитету может помешать течение коронавируса. Например, если заболевание прошло в легкой форме, может возникнуть риск и повторного заражения.

«Второй случай, когда иммунитет не формируется — если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание, а не на формирование защиты для будущего», — указал он.

Ершов добавил, что оптимальный вариант для формирования стойкого иммунитета — протекание болезни в средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов.

«Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней», — подчеркнул специалист.

Накануне академик РАН Феликс Ершов отметил, что особенность коронавируса заключается в том, что он передается не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. Эксперт рассказал, как не заразиться через еду и воду.