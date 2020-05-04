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Специалисты ЗВО обработали около 800 объектов к 75-летию Победы

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Западного военного округа
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Специалисты радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку около 800 объектов военно-исторического наследия в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, расположенных в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом в понедельник, 4 мая сообщила пресс-служба ЗВО.

Уточняется, что особое внимание уделялось обработке места возложения цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войне: стелам, монументам, постаментам и мемориальным комплексам.

В Белгородской области военные химики провели очистку памятнику земляку - Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину, а также мемориала "вечный огонь" и "память танкистов".

Также военнослужащие и волонтеры провели уборку прилегающих территорий памятников в преддверии торжественных мероприятий. В День Победы возложение цветов и венков проведут без общего построения личного состава воинских частей и соединений, в составе малых групп с соблюдением социальных дистанций – 2 метра.

Для обработки мест возложения была задействована специальная техника войск РХБ защиты - авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины для специальной обработки ТМС-65У, а также носимые комплекты ДКВ-1К.

3 мая заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что московские службы городского хозяйства усилили контроль за работами по дезинфекции подъездов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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