Военные ЗВО помогают с уборкой снега в Москве и области

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) задействованы в расчистке снега в столичном регионе после обильных снегопадов. Об этом сообщила пресс-служба округа.

«В настоящее время в ликвидации последствий снегопада задействованы военнослужащие Семеновского и Преображенского полков, Севастопольской мотострелковой бригады, Таманской и Кантемировской дивизий», — приводит ТАСС комментарий представителей военного округа.

По их словам, за прошедшие сутки подразделения с помощью трех единиц спецтехники расчистили от снега около 60 км дорог общего пользования в Красногорском районе. Военные ликвидируют последствия снегопадов возле школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов рядом воинскими частями.

В выходные в Москве выпало более месячной нормы осадков. По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальным службам на уборку снега потребуется около девяти дней.