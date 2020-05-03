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В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Москве умерли еще 35 человек с коронавирусом. Общее число жертв заболевания достигло 764, сообщили 3 мая в оперштабе.

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«Скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В Москве и области он продлен до 11 мая.

Кроме того, при появлении симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к врачу, так как за простудой может скрываться коронавирус.

Ранее в воскресенье эксперты рассказали, когда стоит ожидать наступления пика по заболеваемости коронавирусом. По их мнению, в ближайшие две недели в РФ динамика заражения будет расти. При этом стабилизируется ситуация летом.

По последним данным, в РФ выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 1,3 тыс. пациентов, выздоровели более 16,6 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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