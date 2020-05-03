ВОЗ опровергла взаимосвязь дефицита витамина D и смертности от COVID-19

Взаимосвязь дефицита витамина D и более высокой смертности от коронавирусной инфекции не доказана. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в этот же день стало известно об исследованиях ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, опубликованных на портале Research Square. Специалисты изучали взаимосвязь среднего уровня витамина D жителей 20 стран Европы и показателей смертности этих государств от COVID-19. В результате они пришли к выводу, что чем ниже первый показатель по стране, тем выше второй.

Данный материал, как утверждает пресс-секретарь комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов, не указывает на влияние уровня витамина D в крови на вероятность заразиться коронавирусом или же умереть от COVID-19.

«Во-первых, это не публикация в рецензируемом научном журнале, а не прошедший рецензирование препринт, в котором можно написать всё что угодно. Во-вторых, выбранная методология в принципе непригодна для ответа на поставленный вопрос», — заявил он.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также усомнился в результатах данного исследования. Как приводит издание его слова, сравнение уровня витамина D по стране и числа зараженных имеет «слишком много шансов для случайных совпадений».

Распространение нового типа коронавируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря в китайском городе Ухань. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его пандемию.

На сегодняшний день, по данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, выздоровело ― более 1,1 млн, умерлои ― 244 989.